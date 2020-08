US-Außenminister Pompeo hat in Tschechien seine mehrtägige Mitteleuropa-Reise begonnen.

Er landete am Morgen auf dem Vaclav-Havel-Flughafen in Prag. Für den Nachmittag ist unter anderem ein Treffen mit seinem tschechischen Kollegen Petricek in Pilsen geplant. Weitere Stationen von Pompeos Reise sind Slowenien, Österreich und Polen. In Warschau will er am Samstag einen Vertrag über zusätzliche US-Truppen in Polen unterzeichnen. Die USA haben kürzlich angekündigt, die Zahl amerikanischer Soldaten in Deutschland zu verringern und sie teilweise in andere Staaten zu verlegen.