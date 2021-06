Nach dem Tornado im Südosten Tschechiens ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens fünf gestiegen.

Zudem lägen mehr als 60 Verletzte in Krankenhäusern, erklärte ein Sprecher der örtlichen Polizei. Einige davon befänden sich in einem ernsten Zustand.



Durch den Wirbelsturm wurden in mehreren Dörfern im Südosten des Landes Dächer abgedeckt, Fensterscheiben eingedrückt, Bäume stürzten um, Autos und Personenbusse wurden umhergeschleudert. Gesundheitsminister Vojtech sprach von Zerstörungen wie im Krieg.

