Tschechiens Regierungschef muss sich bei Demonstrantin entschuldigen

Ein Gericht in Prag hat den tschechischen Ministerpräsidenten Babis dazu verurteilt, sich bei einer Demonstrationsteilnehmerin zu entschuldigen.

Babis hatte vor einem Jahr über Regierungskritiker gesagt, sie würden für ihre Teilnahme an Protesten gegen Babis bezahlt, sie seien politische Gegner auf Bestellung. Das Gericht erkannte an, dass diese Aussage beleidigend und rufschädigend gewesen sei. Babis müsse sich deshalb entschuldigen.



Der Ministerpräsident betonte, er habe nur seine Meinung gesagt, und kündigte Berufung an.



Gegen Babis und seine Regierung gibt es seit langem Proteste. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben.