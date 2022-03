Tschechiser Regierungschef Fiala fordert mehr Rüstungslieferungen an die Ukraine. (Michal Krumphanzl/CTK Photo/dpa)

Am meisten würden dort Panzer- und Luftabwehrwaffen gebraucht, sagte er in Prag. Es sei erforderlich, dass sich mehr Länder stärker an solchen Lieferungen beteiligten. Wie er weiter ausführte, haben er und die Ministerpräsidenten Polens und Sloweniens, Morawiecki und Jansa, mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi über weitere Sanktionen gegen Russland, humanitäre Hilfe sowie mögliche diplomatische Schritte hin zu einer Friedenslösung gesprochen.

Die drei Regierungschefs waren ungeachtet der Kämpfe mit dem Zug nach Kiew gereist und heute wieder wohlbehalten zurückgekehrt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.