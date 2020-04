Der ukrainische Staatschef Selenskyj hat mit einer Gedenkminute an die Opfer der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 34 Jahren erinnert.

Dabei legten er und einige Regierungsmitglieder in der Sperrzone an einem Denkmal Blumen für die damaligen Katastrophenhelfer ab. Das Reaktorunglück sei ein Desaster von planetarem Maßstab gewesen, sagte Selenskyj einer Mitteilung zufolge.



In der verstrahlten Sperrzone in der früheren Sowjetrepublik brennen seit fast drei Wochen Wälder und Grasflächen ab. Den ukrainischen Behörden wurden bislang mehr als 11.000 Hektar Wald vernichtet. Umweltschützer warnten, dass durch das Feuer radioaktive Teilchen aufgewirbelt und verbreitet werden könnten.