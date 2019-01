In Tschetschenien werden nach Angaben von Menschenrechtlern wieder Homosexuelle verfolgt und gefoltert.

Das russische LGBT-Netzwerk berichtet, dass seit Ende Dezember rund 40 Menschen festgenommen wurden. Mindestens zwei von ihnen sollen an den Folgen von Folter gestorben sein. Nach Angaben der Menschenrechtler wurden die Festgenommenen in ein Gefängnis nahe der Hauptstadt Grosny gebracht.



Das Regime in Tschetschenien bestreitet, dass Homosexuelle verfolgt werden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - hatte nach ersten Berichten von 2017 von Russland gefordert, Homosexuelle in der Teilrepublik besser zu schützen.