Der russische Menschenrechtler Ojub Titijew ist zu vier Jahren Strafkolonie verurteilt worden.

In der Urteilsbegründung eines Gerichts in Grosny wurde ihm Drogenbesitz vorgeworfen, wie die Agentur Tass meldete. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Titijew leitete das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial in der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus. Er war im Januar vergangenen Jahres festgenommen worden und saß seither in Haft. Der Aktivist hatte die Vorwürfe des Drogenbesitzes stets zurückgewiesen.



Memorial warf der Polizei vor, Titijew die Drogen untergeschoben zu haben, um die Arbeit der Organisation zu behindern.