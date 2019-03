Mehr als acht Stunden lang und ohne Pause hat die Richterin das Urteil verlesen. Demnach muss der russische Menschenrechtler Ojub Titijew für vier Jahre in eine Strafkolonie. Menschenrechtler aus vielen Ländern kritisierten das Urteil scharf.

Der Prozess fand in der tschetschenischen Stadt Schali statt, 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Grosny. Titijew leitete in der russischen Teilrepublik im Nordkaukasus das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial. Der Aktivist war im Januar vergangenen Jahres festgenommen worden und saß seither in Haft. Ihm wurde der Besitz von Drogen vorgeworfen - was er aber stets zurückwies. Memorial hielt der Polizei umgekehrt vor, man habe Titijew die Drogen untergeschoben. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Doch die Richterin folgte am Ende der Forderung der Staatsanwaltschaft.



Memorial hat immer wieder kritisch über die Lage in Tschetschenien berichtet, so etwa über kollektive Strafmaßnahmen, über Entführungen und Folter. Der Präsident der Teilrepublik ist seit 2007 Ramsan Kadyrow. Er geht seit längerem immer härter gegen Menschenrechtler vor, was auch Amnesty International beklagt hat. Titijews Vorgängerin Natalja Estemirowa wurde 2009 ermordet.



Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung reagierte besorgt auf das Urteil gegen Titijew: Sie forderte Russland auf, das Urteil und die Untersuchungshaft schnellstens von einem Gericht außerhalb Tschetscheniens überprüfen zu lassen. Kritik kam auch von der Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic.