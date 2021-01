In Tschetschenien haben russische Einsatzkräfte sechs mutmaßliche Terroristen getötet.

Unter den Getöteten soll auch ein Islamistenführer sein, der sich zum Terrornetzwerk IS bekannt hatte. Der Präsident der russischen Teilrepublik im Nordkaukasasus, Kadyrow, teilte in sozialen Netzwerken mit, mit der Tötung der Männer gebe es in der Region keine militanten Untergrund-Kämpfer mehr. Die Gruppe sei in dem Dorf Katar-Jurt in der Nähe der Hauptstadt Grosny gestellt worden. Was die Behörden ihr konkret vorwerfen, ist nicht bekannt.



Menschenrechtler werfen Kadyrow vor, unliebsame Oppositionelle und Aktivisten willkürlich verhaften zu lassen. Er soll auch in mehreren Fällen Morde veranlasst haben.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.