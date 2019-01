Deutschland und Griechenland wollen nach den Verwerfungen in der Schuldenkrise künftig wieder enger kooperieren.

Man habe gelernt, gut zusammenzuarbeiten, selbst wenn man inhaltlich sehr unterschiedliche Positionen vertreten habe, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Tsipras in Athen. Dies sei nur gelungen, weil man sich vertraut und Kritik klar geäußert habe. Beide Politiker sprachen sich für eine solidarischere Flüchtlingspolitik in der EU aus und kündigten an, im Kampf gegen Nationalismus an einem Strang zu ziehen.

Griechenland "Teil der Lösung, nicht das Problem"

Merkel würdigte die Anstrengungen des griechischen Volkes, um die Finanzkrise zu bewältigen. Tsipras hatte zuvor gesagt, Griechenland habe sich völlig verändert. Es sei Teil der Lösungen und nicht das Problem. Die früheren Spannungen mit Deutschland seien überwunden.

Proteste in Athen

Am Rande des Treffens gab es Proteste. Die Polizei setzte Tränengas gegen rund 700 linksgerichtete Demonstranten ein. Der zentrale Syntagma-Platz war wegen Merkels Besuch für Demonstrationen gesperrt worden, Kundgebungen durften nur weit entfernt stattfinden. Bei einem Besuch im Jahr 2012 wurde Merkel auf Plakaten mit Naziuniform und Hitlerbärtchen verunglimpft.



Griechenland war über Jahre mit Hilfsprogrammen vor dem finanziellen Zusammenbruch bewahrt worden. Kritik aus Athen gab es damals an der Haltung Deutschlands. Im Sommer vergangenen Jahres konnte Griechenland den Euro-Rettungsschirm verlassen.