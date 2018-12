Tsunami in Indonesien

In Indonesien ist die Zahl der Toten durch den Tsunami auf mindestens 281 gestiegen. Das teilten die Behörden mit. Mehr als 1.000 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt; fast 60 Personen gelten als vermisst. Ein Kieler Vulkanexperte betonte im Dlf, Wissenschaftler hätten die Katastrophe vorhergesagt.

Gegenwärtig wird immer noch davor gewarnt, sich an den betroffenen Stränden auf den Inseln Java und Sumatra aufzuhalten, da weitere Flutwellen nicht ausgeschlossen werden können. Der Tsunami war in der Nacht auf Sonntag auf Land getroffen. Nach Erkenntnissen des Geoforschungszentrums Potsdam war er die Folge einer Kettenreaktion. Demnach erschütterte ein Beben der Stärke 5,1 in etwa einem Kilometer Tiefe die als Sundastraße bekannte Meerenge. Außerdem sei der Vulkan Anak Krakatau ausgebrochen. Unklar sei noch, ob der Vulkanausbruch oder das Beben dann einen Erdrutsch unter Wasser auslöst hatte.

Instabiler Vulkan

Der Kieler Vulkanologe Schmincke sagte im Deutschlandfunk , eine Studie französischer Wissenschaftler habe vor einigen Jahren gewarnt, dass ein Ausbruch des Anak Krakatau zu erwarten sei und auch die Höhe der daraus entstehenden Tsunami-Wellen berechnet. Er sei deshalb verwundert, dass keine größeren Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden seien. Nötig sei, sowohl auf internationaler wie auf nationaler Ebene die Expertenteams aufzustocken.



In den vergangenen Jahrzehnten hätten sich die Möglichkeiten, Vulkane eng zu überwachen und Ausbrüche vorherzusagen, deutlich verbessert, betonte Schmincke. Katastrophenereignisse mit vielen Toten würden deshalb seltener.