Nach dem Tsunami in Indonesien werden noch immer viele Menschen vermisst. Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Opfer steigen könnte. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens 222 Menschen ums Leben, 843 wurden verletzt.

Die Flutwelle hatte Häuser und Hotels an den Küsten der Inseln Java und Sumatra weggerissen. Zu den betroffenen Gebieten gehörten auch die Strände in Pandeglang, Serang und Süd-Lampung. Hunderte Häuser seien zerstört worden. Am schlimmsten betroffen war die Provinz Banten auf Java, wo viele beliebte Strände liegen. Ursache des Tsunamis war nach indonesischen Angaben der Ausbruch eines Vulkans am Abend, der einen Unterwasser-Erdrutsch zur Folge hatte. Weniger als eine halbe Stunde später trafen die Flutwellen demnach auf Land. Der indonesischen Katastrophenschutzbehörde zufolge traf der Tsunami die Menschen ohne Vorwarnung. Es gibt Vermutungen, dass das Warnsystem nicht richtig funktioniert haben könnte. Dieses konzentriere sich auf Erdbeben, hieß es.

Bundesregierung zeigt sich bestürzt

Präsident Widodo sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Sein tief empfundenes Beileid gelte den Betroffenen der Katastrophe, teilte Widodo mit. Zugleich rief er die Behörden des Landes zu schneller Hilfe auf. Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier sprachen den Betroffenen der Katastrophe ihr Beileid aus. Die Nachrichten und Bilder aus Indonesien seien bestürzend, erklärte Regierungssprecherin Demmer. Man hoffe, dass noch viele Menschen gerettet werden könnten.



Nach Angaben des Auswärtigen Amts gibt es bislang keine Hinweise auf Deutsche unter den Todesopfern. Es rief Deutsche in Indonesien dazu auf, sich bei Angehörigen und Freunden zu melden und den Anweisungen der örtlichen Sicherheitskräfte Folge zu leisten.

Geologisch aktivste Zone der Erde

Indonesien ist bereits häufiger von Tsunamis getroffen worden. Erst Ende September waren auf der indonesischen Insel Sulawesi über 2.000 Menschen umgekommen. Besonders verheerend war der Tsunami vom Dezember 2004: Damals starben in den Anrainerstaaten um den Indischen Ozean rund 220.000 Menschen, allein 168.000 davon in Indonesien. Ausgelöst worden war diese Katastrophe durch ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Küste von Sumatra.



Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Erdbeben und auch Vulkanausbrüche sind dort keine Seltenheit. Der Inselstaat hat so viele aktive Vulkane wie kein anderes Land der Welt.