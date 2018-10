Die von deutschen Wissenschaftlern installierten Sensoren und Computerprogramme haben das getan, was sie sollten: Sie haben Erdstöße und Meeresspiegel angezeigt. Darauf legt das Geoforschungszentrum Potsdam großen Wert und sieht einen Fehler bei der – so wörtlich – "menschlichen Übermittlung". Soll heißen: Die Warnenden vor Ort waren offenbar zu zögerlich, auch wenn Indonesiens Regierung inzwischen dementiert, dass die Tsunami-Warnung zu früh wieder aufgehoben worden sei. Das muss aufgeklärt werden!

Fakt ist: An den Stränden von Sulawesi schwiegen die Sirenen und Mobiltelefone. Keine Warnung erreichte die Menschen dort, denn Strom- und Handynetze waren inzwischen längst ausgefallen. Welch Überraschung nach einem schweren Beben der Stärke 7,5 auf der Richterskala?

Selbst als die Welle schon am Horizont zu sehen war, spazierten viele Menschen weiter in aller Seelenruhe den Strand entlang – so berichten es Augenzeugen.

Wir lernen aus der Katastrophe also zweierlei: Die indonesischen Behörden haben offenbar versagt, weil sie 1.) die Alarmkette nicht bis zu ihrem Ende gedacht haben – freilich gäbe es Sirenen mit Puffer-Batterien und unabhängiger Funkauslösung – und 2.) weil sie ihre Bevölkerung nicht ausreichend vorbereitet haben.

In Japan kennt jeder die Erdbebenübungen

Jeder Japaner kennt sie, die obligatorischen Erdbeben-Übungen, an Schulen und in Betrieben. Jeder weiß, was zu tun ist. Auch bei einem Tsunami. Jeder ist sensibilisiert. Eine solche Vorbereitung habe es in Indonesien kaum gegeben, sagen jene, die solche Projekte vor Ort unterstützen wollen.

Das Verhalten der indonesischen Behörden erscheint vor diesem Hintergrund fahrlässig. Viele hundert Menschen hätten vielleicht gerettet werden können. Mit einer besseren Vorbereitung, mit besseren Lehren aus der Katastrophe von Weihnachten 2004, als bereits ein verheerender Tsunami in der Region 230.000 Menschen das Leben nahm.

Wir müssen uns aber auch an die eigene Nase fassen: In Deutschland wurden seit Ende des Kalten Krieges viele Sirenen abgebaut. Friedensdividende nannten wir das. Auch wenn sie mancherorts wieder installiert werden, verlassen sich Politik und oberste Katastrophenschützer inzwischen auf Apps und SMS. Doch was, wenn - wie in Indonesien – Strom- und Handynetze zusammenbrechen? Wer warnt uns dann vor herannahender Gefahr?

Was, wenn die Sirene aufheult, die App Alarm schlägt?

Und die andere, mindestens ebenso wichtige Frage, betrifft jeden Einzelnen von uns: Wissen wir alle, wie wir reagieren sollten, wenn die Sirene aufheult oder die Warnapp Alarm schlägt? Sind wir selbst auf Krisen ausreichend vorbereitet? Finden wir die Kerzen, wenn der Strom ausfällt? Haben wir ein Batterie-Radio zur Hand, einen Camping-Kocher vielleicht und eine Hand voll Konserven? Einen Fluchtrucksack mit den wichtigsten Dokumenten? Was haben sich doch viele vor zwei Jahren das Maul zerrissen über die sogenannten "Hamsterkauf-Empfehlungen" der Bundesregierung. Doch die Wahrheit ist: Als Individuen - und damit als Gesellschaft - sind wir viel zu schlecht auf Katastrophen vorbereitet. Das müssen Behörden und Bürger gemeinsam ändern – in Deutschland und in Indonesien.