Nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Indonesien ist die Zahl der Toten auf 1.234 gestiegen.

Das teilte ein Sprecher des indonesischen Katastrophenschutzes mit. Unter den Trümmern von Häusern und im Schlamm werden jedoch noch viele weitere Todesopfer vermutet. Die Lage im betroffenen Gebiet auf der Insel Sulawesi ist angespannt. Medienberichten zufolge werden Lebensmittel ebenso knapp wie andere Versorgungsgüter. Aus der Stadt Palu wurden erste Verletzte ausgeflogen und in einen sicheren Teil des Landes gebracht.



Nach einem Treffen mit Vertretern von rund 20 Staaten und Hilfsorganisationen erklärte der stellvertretende Außenminister Fachir, man brauche Hilfslieferungen, Rettungsausrüstung und die Unterstützung durch Fachleute. Noch müsse überprüft werden, was in welchen Regionen erforderlich sei. Nach UNO-Schätzungen benötigen mehr als 190.000 Menschen Nothilfe (Audio-Link).



Indonesien wurde in der Zwischenzeit erneut von Erdstößen erschüttert. Das Beben der Stärke 6,3 traf nach Behördenangaben die Insel Sumba. Berichte über Schäden und mögliche Opfer gibt es bisher nicht.