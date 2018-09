Tsunami in Indonesien

Auf der indonesischen Insel Sulawesi sind durch den Tsunami weit mehr Menschen ums Leben gekommen als bisher angenommen. Der Katastrophenschutz bezifferte die Zahl der Toten auf mindestens 384. Zudem seien in der Küstenstadt Palu etwa 540 Menschen verletzt worden.

Die Behörden berichten von gewaltigen Zerstörungen: Tausende Häuser, Kliniken, Einkaufszentren und Hotels seien eingestürzt. Der Tsunami war durch ein Erdbeben der Stärke 7,5 ausgelöst worden. In der Folge kam es zu einer bis zu sechs Meter hohen Flutwelle. Neben Palu war auch ein Fischerdorf betroffen. In beiden Orten leben mehr als 600.000 Menschen. In der Krisenregion wurde auch eine Brücke weggerissen. Die Strom- und Telefonverbindungen sind ausgefallen. Der örtliche Flughafen ist geschlossen. Nur Hubschrauber können landen.