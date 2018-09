Zwei Tage nach dem Erdbeben und dem Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi ist dort die Zahl der registrierten Todesopfer stark gestiegen.

Die Behörden sprechen inzwischen von mindestens 830 Toten, hunderte Menschen wurden verletzt. Unter den Trümmern von Häusern werden noch weitere Opfer vermutet. Die Rettungsarbeiten werden durch zerstörte Straßen und beschädigte Strom- und Telefonleitungen behindert. Zudem gelang es den Helfern nicht, zu allen Orten des betroffenen Gebiets vorzudringen. So gibt es bislang noch keine zuverlässigen Informationen über die Lage in der Stadt Donggala im Norden der Insel. Der Tsunami mit einer bis zu sechs Meter hohen Flutwelle war am Freitag durch ein Erdbeben der Stärke 7,5 ausgelöst worden.