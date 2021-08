Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag in der Technischen Universität in Darmstadt muss keines der Opfer mehr in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das teilte ein Sprecher der TU heute mit. Sieben Personen hatten Vergiftungserscheinungen aufgewiesen. Ein 30 Jahre alter Student befand sich zeitweise in Lebensgefahr. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren mehrere Milchpackungen und Wasserbehälter in einer Teeküche mit einem gesundheitsschädlichen Stoff versetzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Im Laufe des Tages sollen weitere Zeugen vernommen werden.

