Bei den Grünen regt sich nach einer erneuten umstrittenen Äußerung Widerstand gegen den Tübinger Oberbürgermeister Palmer.

Sollte er wieder in der baden-württembergischen Stadt oder für eine andere politische Tätigkeit kandidieren, werde er nicht mehr unterstützt, sagte die Parteivorsitzende Baerbock. Man prüfe zudem weitere interne Sanktionen. Co-Chef Habeck hatte sich zuvor bereits von Palmer wegen dessen Äußerungen zu älteren Corona-Patienten distanziert.



Palmer hatte vor wenigen Tagen zu bedenken gegeben: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Später bat er um Entschuldigung, bekräftigte aber, dass er sich von Kritikern falsch dargestellt fühle. Er habe auf armutsbedrohte Kinder vor allem in Entwicklungsländern hinweisen wollen, deren Leben durch wirtschaftliche Folgen des Lockdowns bedroht seien.



Rund 100 Grünen-Mitglieder fordern in einem offenen Brief Palmers Partei-Ausschluss. Der Grünen-Fraktionschef im Tübinger Gemeinderat, Joachim, will Palmer für die nächste Wahl nicht erneut nominieren. Er sei zwar ein Freund Palmers, aber es könne nicht sein, dass dieser 2022 noch einmal für die Grünen antrete, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Palmer ist in der Vergangenheit immer wieder mit Äußerungen innerparteilich angeeckt.

