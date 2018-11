Der wegen Terrorvorwürfen angeklagte Kölner Adil Demirci bleibt in türkischer Untersuchungshaft.

Das entschied ein Gericht in Istanbul. Einer der Anwälte des Deutschen sagte, die Richter hätten keinen Grund genannt. Der nächste Verhandlungstermin sei Mitte Februar nächsten Jahres. Demirci stand zusammen mit weiteren 22 Angeklagten vor Gericht. Sechs von ihnen kamen frei.



Der 32-Jährige besitzt neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er war im April in Istanbul während des Urlaubs inhaftiert worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Demirci unter anderem Mitgliedschaft in einer linksextremen Partei vor, die als Terrororganisation gilt. Demirci wies alle Vorwürfe zurück.