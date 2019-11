Acht Tage nach seiner Freilassung aus einem türkischen Gefängnis ist der Schriftsteller und Journalist Ahmet Altan erneut verhaftet worden.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigte einen entsprechenden Bericht der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor hatte ein Gericht in Istanbul die Verhaftung Altans angeordnet, nachdem der Generalstaatsanwalt Einspruch gegen die Entlassung aus der Haft eingelegt hatte. Reporter ohne Grenzen berichtete, Altan sei in seiner Wohnung verhaftet worden, da angeblich Fluchtgefahr bestanden habe.



Nach mehr als drei Jahren im Gefängnis hatte ein türkisches Gericht ihn und die Journalistin Nazli Ilicak am 4. November unter Auflagen freigelassen. Zugleich hatten die Richter das Strafmaß für die beiden Angeklagten reduziert, das ursprünglich auf lebenslange Haft wegen Unterstützung einer Terrororganisation gelautet hatte.