Bundeswirtschaftsminister Altmaier will sich in der Türkei um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Berlin und Ankara bemühen.

Der CDU-Politiker wird auf seiner zweitägigen Reise von rund 40 deutschen Wirtschaftsvertretern begleitet. Geplant sind unter anderem Treffen mit dem türkischen Finanzminister Albayrak, mit Vertretern der Zivilgesellschaft und deutschen Stiftungen. Das Verhältnis beider Länder war in den vergangenen zwei Jahren stark angespannt.



Amnesty International rief Altmaier auf, die Menschenrechtsverletzungen bei seinem Besuch klar anzusprechen. Menschenrechtler, Journalisten und viele andere säßen aufgrund haltloser Vorwürfe in türkischen Gefängnissen, erklärte eine Amnesty-Sprecherin in Berlin.