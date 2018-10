Bei seinem Besuch in der Türkei will Bundeswirtschaftsminister Altmaier auch die Lage der Menschenrechte ansprechen.

Er wolle helfen, die Probleme zu lösen, wolle aber auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit voranbringen, sagte Altmaier während des Fluges in die türkische Hauptstadt Ankara. Wenn man etwas in Sachen Menschenrechte erreichen wolle, stiegen die Chancen, wenn man das nicht aller Öffentlichkeit tue. Altmaier reist mit einer Delegation von rund 40 Vertretern der deutschen Wirtschaft für zwei Tage in die Türkei. Der Besuch soll auch der Normalisierung der bilateralen Beziehungen dienen. Die Türkei erhofft sich angesichts der schweren Währungskrise neue Investitionen.