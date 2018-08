Der Ehrenvorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Kilic, ist wieder auf freiem Fuß.

Das teilte der Türkei-Experte der Menschenrechtsorganisation, Gardner, auf Twitter mit. Kilic war am 6. Juni vergangenen Jahres in Izmir unter dem Vorwurf festgenommen worden, zur verbotenen Gülen-Bewegung zu gehören. Ein Gericht in Istanbul hatte die Freilassung Kilics angeordnet.



Der türkische Präsident Erdogan macht den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Gülen bestreitet die Vorwürfe.