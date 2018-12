Die Türkei steht nach den Worten von Präsident Erdogan unmittelbar vor einer Offensive auf Kurden-Milizen in Nordsyrien.

Erdogan sagte in einer Rede im türkischen Konya, US-Präsident Trump habe positiv auf entsprechende Pläne reagiert. Damit hätten die USA ihre Politik im Norden Syriens geändert. Noch vor wenigen Tagen erklärte das US-Verteidigungsministerium, einseitige militärische Aktionen in der Region seien inakzeptabel. Zudem ist die Kurden-Miliz YPG einer der wichtigsten Verbündeten der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS.



Erdogan dringt seit längerem darauf, die Kurden-Milizen aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet zu vertreiben. Seiner Ansicht nach unterstützen die Einheiten die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK.