Die Türkei droht Griechenland für den Fall einer Ausdehnung seiner Hoheitsgewässer in der Ägäis mit einer militärischen Auseinandersetzung.

Nach Vizepräsident Oktay erklärte auch Außenminister Cavusoglu, das wäre ein Grund für einen Krieg. Oktay hatte gesagt, wenn das kein Kriegsgrund sei, was denn sonst? An die Europäische Union gerichtet, meinte er, diese sei kein internationales Gericht, das bestimme, was Recht und Unrecht sei. Die EU-Außenminister hatten Ankara zum Dialog mit Griechenland aufgefordert und mit weiteren Sanktionen gedroht. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hatte erklärt, Griechenland werde seine Hoheitszone im Ionischen Meer von sechs auf zwölf Seemeilen ausdehnen. In Gebieten, in denen andere Staaten mehr als 24 Seemeilen entfernt seien, könnte dies ebenfalls geschehen.



Ausgangspunkt des Streits sind vermutete Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Die Türkei erkundet den Untergrund in Seegebieten, die von Zypern oder Griechenland beansprucht werden.