Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat Missstände in türkischen Gefängnissen und Polizeiwachen kritisiert.

Der türkische Präsident Erdogan müsse stärker gegen mutmaßliche Misshandlungen von Festgenommenen vorgehen, teilte das Gremium in Straßburg mit. Die Sicherheitskräfte des Landes müssten eine klare und feste Botschaft erhalten, dass es für Misshandlungen in Polizeigewahrsam und Haftanstalten keinerlei Toleranz gebe. Die Informationen stammen demnach von Besuchen in den genannten Einrichtungen, bei denen Gewaltvorwürfe an Experten des Komitees herangetragen wurden. In den meisten Fällen seien Schläge beklagt worden, mit denen Geständnisse erzwungen oder Bestrafungsaktionen durchgeführt worden seien. Die türkischen Behörden wiesen die Vorwürfe zurück. Es sei nicht üblich, Geständnisse und Informationen durch die Anwendung von Gewalt zu erhalten.



Gesondert moniert wurden in dem Bericht zudem die Haftbedingungen im Hochsicherheits-Gefängnis Imrali, in dem auch PKK-Anführer Öcalan inhaftiert ist. Dort komme es regelmäßig zu Einzelhaft.