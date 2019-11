In der Türkei haben die Behörden einen für die deutsche Botschaft arbeitenden Rechtsanwalt festgenommen.

Das berichten übereinstimmend mehrere Medien und wurde vom Auswärtigen Amt mitlerweile bestätigt. Die Festnahme erfolgte offenbar bereits Mitte September. Die deutsche Botschaft in Ankara hatte den türkischen Juristen damit beauftragt, Informationen für Asylverfahren für türkische Staatsbürger in Deutschland einzuholen. Unter anderem fragte der Anwalt bei Polizei und Staatsanwaltschaft nach, ob gegen die Personen Verfahren in der Türkei laufen. Jetzt fürchtet die Bundesregierung offenbar, dass die türkischen Behörden und der Geheimdienst MIT bei der Festnahme Daten und Akten abgegriffen haben könnten. Das Auswärtige Amt nannte die Festnahme des Anwalts nicht nachvollziehbar. Man bemühe sich um seine Freilassung.