Der Anwalt des in der Türkei festgehaltenen US-Pastors Brunson hat vor dem Verfassungsgericht in Ankara Einspruch gegen den Hausarrest seines Klienten eingelegt.

Die Maßnahme sei illegal, heißt es in der Rechtsschrift des Juristen, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Sollte das Verfassungsgericht den Einspruch ablehnen, könnte Brunsons Anwalt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Beschwerde einlegen.



Der amerikanische Geistliche wird seit rund zwei Jahren in der Türkei festgehalten - zunächst in U-Haft, seit einigen Monaten unter Hausarrest. Die türkische Justiz wirft ihm Terrorunterstützung vor. Der Fall belastet die türkisch-amerikanischen Beziehungen.