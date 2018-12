Der Anwalt des in der Türkei zu einer langen Haftstrafe verurteilten Deutschen kritisiert die Strafe als nicht rechtmäßig.

Von der dreiseitigen Anklageschrift beziehe sich nur eine direkt auf den Fall des 29-Jährigen, sagte sein Anwalt der "Gießener Allgemeinen Zeitung". Zudem gebe es keine stichhaltigen Beweise für den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Ein Gericht in der Provinz Sirnak hatte es als erwiesen angesehen, dass sich der 29-Jährige aus Gießen stammende Mann der Kurdenmiliz YPG anschließen wollte. Er wurde zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Nach Angaben seiner Familie hielt er sich zum Wandern in der Türkei auf.



Die Bundesregierung lässt den Mann von der deutschen Botschaft konsularisch betreuen. Geprüft wird unter anderem, Rechtsmittel einzulegen.