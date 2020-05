In Istanbul und anderen großen Städten der Türkei gilt für das kommende Wochenende wieder eine Ausgangssperre.

Präsident Erdogan erklärte in einer Rede an die Nation, von Samstag bis zum Feiertag am 19. Mai müssten die Menschen zu Hause bleiben, um einen Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern. Generell habe seine Regierung die Rückkehr zur Normalität eingeleitet. In neun von 25 Provinzen würden die Corona-Beschränkungen ganz aufgehoben. Allerdings werde nichts mehr so sein wie zuvor, mahnte Erdogan. Hygiene- und Abstandsregeln müssten weiterhin strikt eingehalten werden.



In der Türkei wurden bislang knapp 140.000 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen, nach offiziellen Angaben starben 3.841 Infizierte.