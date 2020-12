Bundesaußenminister Maas hat das Urteil gegen den türkischen Journalisten Can Dündar als Angriff auf die Pressefreiheit gewertet.

Die Entscheidung gegen Dündar sei ein harter Schlag gegen unabhängige journalistische Arbeit in der Türkei, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Pressefreiheit sei ein Grundrecht, dem sich auch die Türkei im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet habe.



Ein Gericht in Istanbul hatte den im deutschen Exil lebenden Dündar heute früh in Abwesenheit zu insgesamt 27 Jahren Haft verurteilt - wegen Spionage und Terrorunterstützung. Seine Anwälte warfen den Richtern Parteilichkeit vor. Dündar war früher Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet". Der Deutsche Journalisten-Verband bezeichnete das Urteil als "Akt der Barbarei".

