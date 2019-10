Bundesaußenminister Maas kommt heute in Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu zusammen.

In dem Gespräch soll es um das Vorgehen der türkischen Truppen in Nord-Syrien gehen. Maas hatte den Militäreinsatz kritisiert. Zudem rief er die Türkei auf, die vereinbarte Waffenruhe einzuhalten und die Zivilbevölkerung in der Region zu schützen. Cavusoglu twitterte daraufhin, Maas sei willkommen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger.



Russland verstärkte unterdessen seine Präsenz in Nord-Syrien und verlegte rund 300 zusätzliche Militärpolizisten in die Region. Ihre Aufgabe ist es, den vereinbarten Rückzug der Kurden-Miliz YPG zu kontrollieren. Die Türkei will in Nord-Syrien eine sogenannte Sicherheitszone einrichten.