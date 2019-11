Die Bundesregierung hat bestätigt, dass die Türkei mit der Abschiebung von deutschen Staatsbürgern begonnen hat.

Zuvor hatte das türkische Innenministerium angekündigt, dass in dieser Woche deutsche Kämpfer der Terrormiliz IS zurückgeschickt würden. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, am Donnerstag sollten sieben und am Freitag zwei Staatsangehörige ankommen. Eine Person sei bereits heute eingetroffen. Insgesamt handle es sich um drei Männer, fünf Frauen und zwei Kinder. Bei zwei der Frauen gebe es Anhaltspunkte, dass sie sich in Syrien aufgehalten hätten. Bei den anderen prüfe man einen Zusammenhang zum IS. Bei der heute eingetroffenen Person gebe es diesen nicht.