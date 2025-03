Nach Festnahme

Der schwedische Journalist Joakim Medin (Archivbild aus dem Jahr 2015) (IMAGO / TT / IMAGO / MAJA SUSLIN / TT)

Das bestätigte eine türkische Regierungsbehörde. Medin wird demnach die Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworgen. Außerdem habe er bei einer Demonstration im Jahr 2023 Präsident Erdogan verhöhnt, hieß es in der Mitteilung. Die Behörde erklärte, die Inhaftierung habe nichts mit den journalistischen Aktivitäten Medins zu tun.

Der Reporter der schwedischen Zeitung "Dagens ETC" war am Donnerstag nach seiner Ankunft in Istanbul festgenommen worden. Medin sollte über die dortigen Massenproteste nach der Festnahme des Oppositionspolitikers und Bürgermeisters Imamoglu berichten. Gestern demonstrierten in Istanbul erneut hunderttausende Menschen für die Freilassung Imamoglus.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.