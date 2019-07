In der türkischen Metropole Istanbul sind in den vergangenen zwei Wochen mehr als 6.000 Migranten ohne gültige Papiere festgenommen worden.

Unter ihnen befänden sich 2.600 Menschen aus Afghanistan, sagte Innenminister Soylu dem Nachrichtensender NTV. Syrische Flüchtlinge, die nicht in Istanbul registriert seien, würden in Lager in der südtürkischen Provinz Hatay gebracht.



Am Montag hatten die Behörden in Istanbul Syrer ohne gültige Aufenthaltspapiere ultimativ aufgefordert, die Stadt bis zum 20. August zu verlassen. Schätzungen zufolge halten sich dort tausende Menschen illegal auf.



Insgesamt leben derzeit rund 3,6 Millionen Syrer in der Türkei. Wegen des Kriegs in ihrem Land haben sie einen temporären Schutzstatus.