NATO-Sondertreffen in Berlin

Sein Land sei immer für eine Politik der offenen Tür gewesen, sagte Außenminister Cavusoglu vor Beginn der Beratungen mit den Amtskollegen aller Bündnisstaaten. Finnland und Schweden unterstützten jedoch die Terrororganisation PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien. Außerdem gebe es wegen des türkischen Vorgehens gegen diese Gruppierungen Exportbeschränkungen für Rüstungsgüter, die von Ankara aus dem Ausland bezogen würden. Über solche Dinge werde man mit den beiden Beitrittskandidaten ebenso sprechen müssen wie mit den Verbündeten in der Allianz.

Heute hatte Finnland mitgeteilt, dass es in den kommenden Tagen einen Antrag auf Aufnahme in die NATO stellen wird. In Schweden wird für morgen eine Vorentscheidung erwartet.

