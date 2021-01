Ein Berufungsgericht in der Türkei hat den vor einem Jahr erlassenen Freispruch für den inhaftierten Intellektuellen und Kunstmäzen Kavala aufgehoben.

Die Richter in Istanbul entschieden einstimmig, dass der Fall erneut von dem zuständigen Gericht geprüft werden soll. Auch der Freispruch für acht Mitangeklagte wurde aufgehoben.



Kavala ist seit November 2017 in Haft. Ihm werden neben einer Beteiligung an dem Putschversuch im Jahr 2016 auch politische und militärische Spionage vorgeworfen. In einem ersten Prozess im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Zerstörung des Istanbuler Gezi-Parks war der 63-Jährige freigesprochen worden. Im Anschluss wurde er aber direkt wieder festgenommen. Menschenrechtsorganisationen werten die Vorwürfe als politisch motiviert.

