Archivbild aus dem Jahr 2018: Türkische Artillerie feuert in Richtung der Kurdenmiliz YPG in der nordsyrischen Region Afrin. (AP/dpa)

Türkische Streitkräfte hätten mehrere Dörfer mit Artillerie und Drohnen attackiert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit. Auch ein Stützpunkt der syrischen Armee wurde demnach bombardiert. Angaben über Tote oder Verletzte wurden zunächst nicht gemacht.

Die Angriffe der Türkei auf kurdische Ziele in Nordsyrien und im Norden des Irak hatten in der Nacht zu Sonntag begonnen. Sie sind nach Angaben aus Ankara eine Reaktion auf den Bombenanschlag in einer Einkaufsstraße in Istanbul vor fast zwei Wochen mit mehreren Toten. Die kurdische YPG-Miliz und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bestreiten, etwas damit zu tun zu haben.

