Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat erneut für einen Ausbau der Wirtschafts-Beziehungen zur Türkei geworben.

Deutschland sei nicht nur umgeben von Ländern, die in Sachen Demokratie so mustergültig seien wie Frankreich oder Deutschland selbst, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Man unterhalte etwa auch zu China und Russland Wirtschaftskontakte. Ziel seines Besuches sei, die Beziehungen zur Türkei zu festigen und damit auch die Menschenrechte auf einen festen Boden zu stellen.



Altmaier hält sich derzeit in Ankara auf. Nach einem Treffen mit dem türkischen Finanzminister Albayrak hatte er gestern erklärt, es habe zuletzt schwierige Momente in den deutsch-türkischen Beziehungen gegeben. Trotzdem existiere eine gute Basis, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. Als Beispiele nannte Altmaier den Bereich der erneuerbaren Energien, sowie Infrastruktur und Handel.