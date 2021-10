Bundeskanzlerin Merkel hat bei einem Abschiedsbesuch in der Türkei indirekt die Lage der dortigen deutschen Häftlinge kritisiert. Merkel sagte nach einem Treffen mit Präsident Erdogan in Istanbul, Deutschland und die Türkei hätten mitunter "unterschiedliche Ansichten", wann der Vorwurf des Terrorismus gelte.

Die Bundesregierung habe zwar in einigen Fällen inhaftierter Deutscher erfolgreich eingreifen können, doch kämen immer neue Fälle dazu. Nach Angaben des Auswärtigen Amts sitzt in der Türkei derzeit eine mittlere zweistellige Zahl an Bundesbürgern im Gefängnis, oft wegen des Vorwurfs der Terror-Propaganda.



Merkel sprach sich bei ihrem Besuch auch für eine Fortführung des Flüchtlings-Abkommens zwischen der EU und der Türkei aus. Es sei wichtig, dass man das Land weiterhin bei der Bekämpfung der illegalen Migration unterstütze. Erdogan lobte die deutsche Türkei-Politik unter der Kanzlerschaft Merkels als vernünftig und lösungsorientiert. Er hoffe, diese gute Zusammenarbeit mit der künftigen Bundesregierung fortführen zu können.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.