Antony Blinken (r), Außenminister der USA, und Melvut Cavusoglu, Außenminister der Türkei, unterhalten sich während ihres Treffens bei den Vereinten Nationen. (Eduardo Munoz/Pool Reuters/AP/dp)

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte nach einem Treffen mit US-Außenminister Blinken in New York, er habe seinem amerikanischen Kollegen noch einmal die Position der Türkei zur Norderweiterung der Militärallianz deutlich gemacht. Grundsätzlich bewertete Cavusoglu das Gespräch als äußerst positiv. Blinken habe gesagt, dass die Sorgen der Türkei legitim seien, so der türkische Außenminister. Cavusoglu warf Finnland und Schweden erneut Unterstützung von Terrororganisationen vor, namentlich der PKK und der Kurdenmiliz YPG in Syrien.

Helsinki und Stockholm hatten gestern offiziell die Aufnahme in die Verteidigungsallianz beantragt, allerdings blockierte die Türkei den Beginn des Verfahrens.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.