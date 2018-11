Vor der türkischen Küste ist ein Boot mit Flüchtlingen gesunken.

Das Schiff sei vor der Stadt Dikili in der Provinz Izmir untergegangen, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Die Küstenwache suche nach den zehn vermissten Menschen. Zwei Insassen sei es gelungen, an Land zu schwimmen und die Einsatzkräfte zu alarmieren. Von Dikili aus flüchten viele Menschen in Richtung Griechenland.