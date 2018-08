Im Streit mit den USA verschärft die Türkei ungeachtet wirtschaftlichen Drucks ihren Konfrontationskurs. Es sei wichtig, dass die Regierung an ihrer entschiedenen politischen Haltung festhalte, sagte Präsident Erdogan. Als Reaktion auf US-Handelseinschränkungen kündigte er an, dass elektronische Geräte aus den USA boykottiert werden sollen.

Wie er der Boykott umgesetzen will, sagte Erdogan nicht. US-Präsident Trump hatte Einfuhrzölle gegen bestimmte türkische Produkte erhöht. Hintergrund ist ein Streit um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor.



Erdogan erklärte vor dem Hintergrund der Talfahrt der türkischen Lira, die notwendigen Maßnahmen in Bezug auf die Wirtschaft seien ergriffen worden. Finanzminister Albayrak kündigte für Donnerstag eine Telefonkonferenz mit rund 1.000 internationalen Investoren an. Der Wert der Lira erholte sich heute leicht, nachdem die Zentralbank Gegenmaßnahmen angekündigt hatte.