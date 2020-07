Bundesaußenminister Maas hat die Verurteilung des Journalisten Deniz Yücel zu einer Haftstrafe in der Türkei kritisiert.

Maas erklärte, das Urteil sende ein absolut falsches Signal. Es zeige die bestehenden Differenzen beim Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit. Maas erinnerte in diesem Zusammenhang an mehrere andere Deutsche in türkischer Haft. Diese Fälle müssten gelöst werden, meinte der SPD-Politiker. Vertreter der anderen im Bundestag vertretenen Parteien kritisierten das Urteil gegen Yücel als politisch motiviert. Starke Kritik kam zudem von Journalistenverbänden und Menschenrechtsorganisationen.



Ein Gericht in Istanbul hat den deutsch-türkischen Journalisten heute in Abwesenheit wegen des Vorwurfs der "Terrorpropaganda" zu zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. Die Richter befanden Yücel der Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für schuldig. Der Journalist der Zeitung "Die Welt" hatte unter anderem einen PKK-Anführer interviewt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung wurde er dagegen freigesprochen. Yücel nannte das Urteil ebenfalls politisch motiviert und kündigte Berufung an.