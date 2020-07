Bundesaußenminister Maas hat die Verurteilung des Journalisten Deniz Yücel zu einer Haftstrafe in der Türkei kritisiert.

Maas erklärte, das Urteil zeige die bestehenden Differenzen beim Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit. Der Fall Yücel trage nicht dazu bei, Vertrauen in die Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze in der Türkei aufzubauen. Der SPD-Politiker erinnerte in diesem Zusammenhang an mehrere andere Deutsche in türkischer Haft. Diese Fälle müssten gelöst werden. Der Vorsitzende der Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen", Mihr, bezeichnete das Urteil als einen Ausdruck der Willkür. Es mache deutlich, dass Pressefreiheit in der Türkei noch immer nicht geachtet werde, sagte er im Deutschlandfunk.



Ein Gericht in Istanbul hatte den deutsch-türkischen Journalisten heute in Abwesenheit wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. Der Journalist der Zeitung "Die Welt" hatte unter anderem einen PKK-Anführer interviewt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung wurde er dagegen freigesprochen. Yücel nannte das Urteil ebenfalls politisch motiviert und kündigte Berufung an.