Bundeskanzlerin Merkel hat in einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Unruheregion Berg-Karabach gesprochen.

Wie Regierungssprecher Seibert mitteilte, plädierte Merkel für eine Waffenruhe. Seit mehr als einer Woche dauern in dem Gebiet die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan an. Die Türkei steht auf der Seite Aserbaidschans. Armenien sieht dagegen Russland als Schutzmacht. Wie es weiter heißt, setzte sich die Bundeskanzlerin in dem Gespräch mit Erdogan auch dafür ein, die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei zu verbessern. Zum anderen habe Merkel die Notwendigkeit unterstrichen, die regionalen Spannungen im östlichen Mittelmeer weiter abzubauen. Dort streiten Griechenland, Zypern und die Türkei über mögliche Erdgasvorkommen.

