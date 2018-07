Antalya-Urlauber werden in Deutschland gerne belächelt. All Inklusive und das Gewissen am türkischen Flughafen bei der Einreise abgegeben. So, das Etikett, das sie aufgeklebt bekommen. Tatsache ist aber, dass sie oft einfach nur zwei Wochen Urlaub an einem traumhaften Strand machen wollen, ohne über Politik zu diskutieren. Das ist durchaus normal im Urlaub und ihr gutes Recht! Stattdessen müssen sich Deutsche, die in die Türkei reisen, in der letzten Zeit oft rechtfertigen: Urlaub in Erdoland – das macht man nicht.

Aber die erschwinglichen und moralisch-einwandfreien Reiseziele sind Mangelware geworden. Mallorca, das klassische all Inclusive-Ziel, kann sich die normale Familie kaum noch leisten. Und die Antalya-Urlauber sind eben selten die besserverdienenden Intellektuellen. Aber auch die kommen langsam wieder in die Türkei und oft ganz bewußt, um die Hälfte der Türken zu unterstützen, die nicht hinter Präsident Erdogan stehen. Die brauchen gerade in diesen Zeiten diese Unterstützung und das Gefühl, nicht vergessen zu sein, oder noch schlimmer, mit den Erdogan-Anhängern als "die Türken" in einen Sack geworfen zu werden.

Druck wird einfach verschoben

Die Entscheidung die Reisehinweise zu lockern kommt nur zu einem nicht nachvollziehbaren Zeitpunkt. Der Ausnahmezustand lief zwar diese Woche aus. De facto gilt er aber immer noch. Allerdings bekommen das Antalya-Urlauber jetzt ebenso wenig zu spüren, wie sie es in den letzten zwei Jahren zu spüren bekommen haben. Der Druck richtet sich viel mehr gegen die einheimische Bevölkerung.

Die Wahrscheinlichkeit, als normaler Urlauber ohne deutsch-türkischen Hintergrund, ohne politische Aktivitäten im Zusammenhang mit der Türkei, festgenommen zu werden, war gering, auch wenn mancher Exil-Türke das in Deutschland anders darstellt. Die Türken brauchen die Urlauber.

Polizisten vor dem Nachtclub Reina in Istanbul zwei Tage nach dem tödlichen Anschlag. (picture alliance/dpa - Yann Foreix)

Das Jahr 2016 war ein schwarzes Jahr für den türkischen Tourismus. Es begann mit dem Terroranschlag vor der berühmten Hagia Sofia in Istanbul. Damals kamen elf deutsche Urlauber ums Leben. Und es endete mit dem Anschlag im Nachtclub Reina am Bosporus-Ufer in der Silvesternacht. Dabei starben 39 Menschen, darunter auch wieder Ausländer. Dazu der Putschversuch Mitte des Jahres. Danach verhängte Ankara den Ausnahmezustand. Allein das Wort ist Gift für den Tourismus. Die Urlauber blieben weg, suchten sich andere Ziele in der Sonne, Mallorca zum Beispiel. Die Hotels in Antalya standen leer.

Nutzloser Einsatz der Kanzlerin im Fall Steudtner

2017 blieb es dann ruhig was Anschläge anging. Aber der Ausnahmezustand galt immer noch und schlug sich auch in willkürlichen Verhaftungen nieder. Den Deutschen wurde das vor allem bewusst, als Peter Steudtner in Istanbul festgenommen wurde - kein Journalist, kein Deutsch-Türke, sondern ein deutscher Menschenrechtler. Es kann also jeden treffen, dachten viele.

Und die Bundesregierung reagierte, warnte explizit vor willkürlichen Festnahmen in allen Landesteilen, auch in den Urlaubsgebieten, also auch in Antalya und Co. Für Türkei-Kritiker war das auch als Strafe gedacht, die einerseits wirkte. Hatte sich doch grade der eine oder andere deutsche Tourist wieder ins Land getraut.

Der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner saß in der Türkei im Gefängnis (AFP / Yasin Akgul)

Andererseits reichte der Druck nicht, um Steudtner frei zu bekommen. Auch der Einsatz der Kanzlerin persönlich lief ins Leere. Die Bundesregierung sah nicht gut aus. Im Gegenteil, Präsident Erdogan provozierte noch mit Nazi-Vergleichen.

Viele in Deutschland forderten, ihn in die Schranken zu weisen. Raus kam eine Deckelung der Hermesbürgschaften. Sie sichern Exporte in die Türkei ab. Allerdings griff diese hohe Obergrenze nie. Die Bundesregierung machte wieder nur halbe Sachen. Erdogan ließ sich durch diese Symbolpolitik nicht einschüchtern. Das deutsch-türkische Verhältnis war auf dem Tiefpunkt, die Lust der Deutschen, in die Türkei zu reisen, auch - selbst die der sonst eher schmerzfreien Pauschaltouristen.

Nach Yücel-Freilassung - alles auf Anfang

Aber schon über die Jahreswende deutete sich an, wie vergesslich oder wie pragmatisch deutsche Urlauber sind. Die Türkei-Buchungen zogen deutlich an. Dann kam im Februar auch noch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wieder frei. Es schien, die letzte Hürde für Ferien in der Türkei war gefallen.

Die Hotels in Antalya und Co sind wieder voll, melden Reiseveranstalter. Es scheint, als ginge es wieder um ein Symbol, einen Schritt auf die Türkei zu. Man darf gespannt sein, welchen Schritt die Türkei dafür auf Deutschland zumacht. Schließlich sind immer noch fünf Deutsche unter Terrorverdacht in türkischen Gefängnissen.

Was die Türkei-Urlauber angeht, haben sie mit ihrer Strandmatte unter dem Arm längst Realitäten geschaffen. Die Bundesregierung zog mit ihren neuen Lockerungen de facto nur nach.