Nach der Verhaftung eines Anwalts der deutschen Botschaft in Ankara arbeitet das Auswärtige Amt vorerst nicht weiter mit Kooperationsanwälten in der Türkei zusammen.

Das teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. An sich sei das Instrument eines Kooperationsanwaltes in vielen Ländern sehr wertvoll, weil Informationen, die für Asylverfahren relevant seien, eingeholt würden. In der Türkei werde man sich aber nun alle Fragen, die damit zusammenhingen, genau anschauen.



Der Anwalt war bereits Mitte September inhaftiert worden. Es wird vermutet, dass er sensible Daten von Asylbewerbern aus der Türkei bei sich hatte, die nun an die türkischen Behörden gelangt sind.