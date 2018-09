Zwei Bundestagsabgeordnete haben die Einladung zum Staatsbankett von Bundespräsident Steinmeier anlässlich des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan ausgeschlagen.

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Djir-Sarai, sagte der "Welt", er werde nicht teilnehmen, weil man als Bundestagsabgeordneter nicht mit jemandem dinieren könne, während deutsche Staatsangehörige in türkischen Gefaängnissen sitzen und Ankara sich immer weiter von demokratischen und menschenrechtlichen Werten entferne. Die Linken-Fraktionsvize Dagdelen begründete ihren Schritt damit, dass sie den jetzt gesetzten Rahmen eines Staatsbesuchs mit Bankett und militärischen Ehren für völlig unangemessen halte. Sie wolle sich stattdessen an Protesten gegen Erdogan beteiligen.



Erdogan hat Deutschland in den vergangenen 15 Jahren mehr als ein Dutzend Mal als Ministerpräsident und Präsident besucht. Nun steht vom 27. bis 29. September der erste Staatsbesuch auf Einladung Steinmeiers an. Deutschland und die Türkei bemühen sich sei einigen Monaten um eine Normalisierung ihrer Beziehungen, die nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei vor zwei Jahren unter anderem wegen der Verhaftung deutscher Staatsbürger aus politischen Gründen auf einen Tiefpunkt abgesackt waren.



Der Grünen-Politiker Özdemir forderte die Bundesregierung auf, deutliche Worte an Erdogan zu richten. Es müsse Konsequenzen für Erdogan und sein Anhänger haben, wenn sie in Deutschland denunzierten und Leute in der Türkei ans Messer lieferten, sagte er den "Stuttgarter Nachrichten".



Unionsfraktionschef Kauder kündigte an, Erdogan auch auf die Religionsfreiheit in in seinem Land anzusprechen. Man wolle ihn an die Freiheit der Christen in der Türkei erinnern, sagte er der "Passauer Neuen Presse".



Heute wollen in mehreren deutschen Städten Gegner der Erdogan-Politik auf die Straße gehen. Demonstrationen sind in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Stuttgart und Bielefeld angemeldet.