Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Union muss nach Auffassung der türkischen Regierung nachgebessert werden.

Außenminister Cavusoglu sagte in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, man müsse die aktuellen Entwicklungen in Syrien berücksichtigen. Um das Migrantenproblem zu lösen, sollten die Liberalisierung der EU-Visa und die Aktualisierung der Zollunion in einem Zuge umgesetzt werden.



Über den weiteren Umgang mit den Flüchtlingen hatte der türkische Präsident Erdogan gestern in Brüssel mit EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen gesprochen. Dabei wurden weitere Beratungen vereinbart, um die Differenzen über das Flüchtlingsabkommen auszuräumen.